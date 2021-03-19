ЦБ ожидаемо повысил ключевую ставку до 4,5% годовых

Совет директоров Центробанка РФ принял решение повысить ключевую ставку до 4,5% годовых, как и ожидали эксперты. Своё решение регулятор объяснил смещением баланса рисков в проинфляционную сторону.

Этому способствует, в том числе, быстрое восстановление внутреннего спроса. В отдельных секторах спрос опережает темпы наращивания выпуска. Внешний спрос также восстанавливается быстрее из-за дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах и ускорения темпов вакцинации.

Это вынуждает ЦБ возвращаться к нейтральной денежно-кредитной политике. Темпы и сроки возврата будут зависеть от фактической и ожидаемой инфляции, развития экономики и внешних рисков. При этом регулятор допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

По оценке Центробанка, годовая инфляция к 15 марта 2021 года ускорилась до 5,8%. С учётом проводимой политики регулятор рассчитывает на её возвращение к целевому ориентиру в 4% в I полугодии 2022 года.

Днём ранее эксперты допускали повышение ключевой ставки до 4,5%, ссылаясь на ужесточение санкционной риторики, которая приведёт к ослаблению рубля и выльется в ускорение инфляции.