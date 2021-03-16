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Эксперт назвала самые выгодные кредиты

Экономика » Финансы » Деньги

Самая очевидная характеристика выгодного кредита — когда заёмщик переплачивает немного или вовсе не переплачивает. Поэтому одним из самых популярных в последнее время кредитов является карта рассрочки, которая позволяет занимать деньги без процентов.

Эксперт назвала самые выгодные кредиты

Об этом агентству "Прайм" рассказала директор по коммуникациям финансового маркетплейса Сравни. ру Александра Краснова.

Эксперт считает, что при правильном использовании выгодны и кредитные карты. Речь идёт о том, чтобы возвращать деньги на карту, пока не закончился льготный период. Во многих банках, по её словам, льготный период составляет 100-120 дней.

Краснова утверждает, что финансово грамотные россияне пользуются кредитными картами повседневно, поскольку там кешбэк выше, чем у дебетовых карт. Сбережения же хранят на накопительных счетах или краткосрочных вкладах, тем самым получая двойную выгоду.

Что касается выгодных процентных ставок по кредитам, то здесь важную роль играет то, насколько человек заинтересован в заёмных деньгах. В частности, в последнее время ипотечный кредит стал более выгоден, чем аренда при отсутствии собственного жилья.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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