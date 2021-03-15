Россияне взяли сельскую ипотеку почти на 108 млрд рублей

Российские банки выдали гражданам почти 57 тысяч ипотечных кредитов на 107,7 млрд рублей по программе сельской ипотеки с момента её запуска. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ.

С начала года выдано 11,7 тысячи кредитов на 21,5 млрд рублей.

В рамках программы "Сельская ипотека" россияне могут получить ипотечные кредиты на покупку или строительство жилья в сельской местности под 3% годовых. При этом купить и построить жильё можно не только в сёлах, но и в посёлках городского типа, рабочих посёлках, не входящих в состав городских округов, и малых городах с численностью до 30 тысяч человек.

В настоящее время Минсельхоз работает над изменениями правил предоставления сельской ипотеки с целью включения в неё Московской области. Предполагается, что льготную ипотеку смогут получить жители Подмосковья, работающие в агропромышленном комплексе не менее двух лет.

Также министерство рассматривает возможность увеличения максимального размера сельской ипотеки, выдаваемой на строительство жилья, с 3 млн до 5 млн рублей.

Кроме того, ведомство намерено синхронизировать меры по развитию деревянного домостроения, разработанные Министерством промышленности и торговли.