Российские банки выдали гражданам почти 57 тысяч ипотечных кредитов на 107,7 млрд рублей по программе сельской ипотеки с момента её запуска. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ.
С начала года выдано 11,7 тысячи кредитов на 21,5 млрд рублей.
В рамках программы "Сельская ипотека" россияне могут получить ипотечные кредиты на покупку или строительство жилья в сельской местности под 3% годовых. При этом купить и построить жильё можно не только в сёлах, но и в посёлках городского типа, рабочих посёлках, не входящих в состав городских округов, и малых городах с численностью до 30 тысяч человек.
В настоящее время Минсельхоз работает над изменениями правил предоставления сельской ипотеки с целью включения в неё Московской области. Предполагается, что льготную ипотеку смогут получить жители Подмосковья, работающие в агропромышленном комплексе не менее двух лет.
Также министерство рассматривает возможность увеличения максимального размера сельской ипотеки, выдаваемой на строительство жилья, с 3 млн до 5 млн рублей.
Кроме того, ведомство намерено синхронизировать меры по развитию деревянного домостроения, разработанные Министерством промышленности и торговли.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Светская львица рассказала, что скрывают родственники именитой исполнительницы.