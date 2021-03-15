Вложение денег в акции — довольно рискованный шаг, но в условиях низких ставок по банковским вкладам — один из способов сохранить и приумножить сбережения. Автор и ведущий ток-шоу "Деньги не спят" Василий Олейник рекомендует вкладывать деньги в акции тех компаний, которые выплачивают дивиденды.
В разговоре с "Правдой.Ру" эксперт подчеркнул, что цены на акции за год могут вырасти, могут снизиться, но у вас всегда останется доход от дивидендов, если они выплачиваются компанией, акции которой вы приобрели.
В среднем российские компании ежегодно направляют на выплату дивидендов 7-10% от полученной прибыли.
Кроме того, Олейник посоветовал начинающим инвесторам изучать финансовые отчёты компаний, акции которых они собираются купить. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Экономических показателей у компаний не так много: прибыль, уровень долга, клиентская база и так далее. В случае снижения показателей нет смысла вкладывать деньги. А вот если бизнес растёт, то можно в него инвестировать.
Также эксперт рекомендовал покупать акции тех компаний, которые вам нравятся. Если бы компания была плохой, то она вряд ли бы нравилась вам и пользовалась бы спросом у других компаний.
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