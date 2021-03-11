Островные территории Великобритании возглавили список главных налоговых гаваней мира. Первые три места в нём заняли Британские Виргинские острова, Каймановы острова и Бермудские острова.
Рейтинг налоговых гаваней составлен исследовательской группой Tax Justice Network.
Британские островные территории обошли такие признанные налоговые гавани как Швейцария, Нидерланды, Люксембург и Гонконг. На восьмом месте расположился остров Джерси, также принадлежащий Великобритании, на девятом — Сингапур. Впервые в десятке оказались Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).
Как пояснила Tax Justice Network, международные компании перевели в ОАЭ более $218 млрд иностранных прямых инвестиций. В результате финансовая активность в Эмиратах подскочила на 180%, что и привело к подъёму страны в рейтинге.
Страны в рейтинге располагаются в зависимости от того, насколько свободно налоговая и финансовая система позволяют иностранным компаниям выводить доходы, подчеркнула Tax Justice Network.
Всего в списке 70 стран. России в нём нет. Зато присутствует множество европейских государств. В частности, Ирландия, Кипр, Бельгия, Франция и Германия входят в первую двадцатку. Китай занимает 19-ю строчку, США — 25-ю.
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