Как накопить на безбедную старость

Чтобы на пенсии путешествовать и отдыхать на море, нужно научиться откладывать и инвестировать сбережения, считает независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский. По его мнению, именно поэтому западные пенсионеры могут позволить себе такое, а российские — нет.

Как рассказал он в интервью радио Sputnik, нужно думать об этом заранее, так как государство всегда будет выплачивать только необходимый минимум.

На Западе уже давно сформирована культура инвестирования, основа которой — выбор правильного инструмента накопления. Это не должна быть "кубышка под кроватью" и даже не банковский вклад, доходность от которого всегда будет ниже инфляции. В качестве примера Звенигородской привёл индивидуальные инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, страховые и брокерские компании, обеспечивающие доходность выше инфляции.

Пенсионный консультант также подчеркнул, что даже при небольшой зарплате можно откладывать, главное — делать это регулярно. Например, при зарплате в 30 тысяч рублей и наличии двух детей можно ежемесячно откладывать по тысяче рублей. Казалось бы — небольшая сумма, но за год это уже 12 тысяч рублей плюс 7-10% доходности. Если сбережения не трогать несколько лет, продолжая откладывать по тысяче рублей в месяц, и инвестировать их, соберётся приличная сумма.