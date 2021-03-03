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Правительство увеличило свой резервный фонд на 132 млрд рублей

Экономика » Финансы

Резервный фонд правительства РФ увеличится на 131,6 млрд рублей. Об этом следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Правительство увеличило свой резервный фонд на 132 млрд рублей

Как следует из документа, Министерству финансов поручено внести в сводную роспись федерального бюджета на 2021 год изменения, предусматривающие увеличение резервного фонда правительства за счёт неиспользованных в 2020 году остатков бюджетных средств.

В 2020 году резервный фонд правительства увеличился на 4,455 трлн рублей и составил 4,469 трлн рублей. Из них потрачено 4,059 трлн рублей, в том числе 2,855 трлн рублей — на профилактику и устранение коронавируса, согласно данным Счётной палаты. На 1 января 2021 года в резервном фонде правительства осталось 410,55 млрд рублей.

Резервный фонд правительства предназначен для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий год.

 

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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