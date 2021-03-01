Омбудсмен впервые обязал страховщика заплатить заболевшему "ковидом"

Финансовый омбудсмен Юрий Воронин впервые вынес положительное решение в пользу застрахованного от коронавируса. Гражданин обратился к финансовому уполномоченному после того, как страховая компания отказалась выплатить ему возмещение за заражение коронавирусом.

Россиянин заключил договор страхования в мае 2020 года, через четыре дня ему поставили коронавирусный диагноз, сообщают "Ведомости". Страховая компания посчитала случай нестраховым, сославшись на то, что диагноз был установлен до начала действия договора. Но финомбудсмен пояснил, что договор страхования вступает в силу с третьего дня после заключения. Так как застрахованный заболел короновирусом впервые и в период действия договора, он обязал страховщика выплатить заболевшему 50 тысяч рублей.

В целом в 2020 году финансовый омбудсмен получил от граждан 470 обращений, так или иначе связанных с коронавирусом, но количество споров по договорам страхования от коронавируса было минимальным. Как рассказали в Центробанке РФ, за месяц к ним поступает всего несколько жалоб на отказ от выплаты возмещения по страховым полисам от коронавируса.

Финансовый омбудсмен не раскрывает название страховой компании. В мае 2020 года договоры страхования от коронавируса заключали пять компаний, в том числе АО "Альфастрахование", ООО "Зетта страхование", СПАО "Ингосстрах", АО "Ренессанс страхование", ООО СК "Согласие".