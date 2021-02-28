Уоррен Баффет в ежегодном послании посоветовал вкладываться в акции

Американский миллиардер Уоррен Баффет в ежегодном послании акционерам компании Berkshire Hathaway посоветовал вкладываться в акции.

Как сообщает издание 1prime. ru, в своём послании Баффет дал несколько советов инвесторам. В частности, он порекомендовал им покупать акции.

"Владение акциями — игра с положительной суммой. Даже терпеливая и рассудительная обезьяна, которая собирает портфель, бросая пятьдесят дротиков в мишень со списком компаний из S&P 500, со временем получит дивиденды и прирост капитала — правда, если не будет менять стратегию", — цитирует издание миллиардера.

Кроме того, Баффет посоветовал инвесторам отказаться от облигаций Минфина США, так как они стали приносить существенно меньше дохода, чем ранее.