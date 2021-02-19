Администрация Джо Байдена столкнулась с очередной проблемой: "волки с Уолл-Стрит" не слишком охотно инвестируют в "зелёную" экономику. Для Байдена, который уже подписал несколько указов о борьбе с изменениями климата, это должно стать явным сигналом: действовать надо жёстче.
Напомним, что ранее в числе подписанных Байденом документов оказался и регулирующий объёмы "зелёной" энергетики. По плану правительства, уже к 2030 году Штаты должны удвоить объём энергии с ветряных электростанций. При этом ожидается, что правительство не будет давать новые лицензии на бурение нефтяных скважин, если месторождение найдено на федеральной земле.
"Руководители Bank of America, BlackRock и других финансовых компаний изложили свои взгляды на политику в области климата.
Ключевой посыл: у правительств нет возможностей действовать в одиночку. И поэтому в переходный период важно избегать дестабилизации углеродоемких отраслей и разжигания экономического неравенства", — пишут в Politico.
По сути, Байдену посоветовали не спешить, что тут же вызвало негодование у представителей "зелёных" команд.
"Если мы оставим политику в области климата на усмотрение фирм с Уолл-стрит, мы не получим быстрой декарбонизации, необходимой для того, чтобы планета оставалась пригодной для жизни.
Поскольку Уолл-стрит не желает перемещать капитал из тех отраслей, которые вызывают планетарный кризис, администрация Байдена должна использовать свои полномочия, чтобы заставить их сделать это на благо финансовой системы и планеты", — уверена Мойра Бирсс, лидер коалиции "Stop the Money Pipeline".
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