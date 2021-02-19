Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Внучку певицы Валерии отвезли в больницу
Мусаев нагрубил журналисту после поражения "Краснодара" в Лиге Европы
Алексей Панин раскрыл стоимость своей квартиры в Испании
Вопрос фон дер Ляйен о "Спутнике V" вызвал недоумение дипломатов РФ
Первый раз в первый класс по новым правилам
Кому и зачем понадобилось очернять подвиг Зои
Что Байден сделает с "Северным потоком-2": прогноз польского эксперта
Барбара Брыльска тяжело переживает смерть Андрея Мягкова
По-дружески: Путин помог Нетаньяху вернуть гражданку Израиля

Байден против Уолл-стрит: борьба за "зелёную" экономику началась

Экономика

Администрация Джо Байдена столкнулась с очередной проблемой: "волки с Уолл-Стрит" не слишком охотно инвестируют в "зелёную" экономику. Для Байдена, который уже подписал несколько указов о борьбе с изменениями климата, это должно стать явным сигналом: действовать надо жёстче.

Байден против Уолл-стрит: борьба за "зелёную" экономику началась

Напомним, что ранее в числе подписанных Байденом документов оказался и регулирующий объёмы "зелёной" энергетики. По плану правительства, уже к 2030 году Штаты должны удвоить объём энергии с ветряных электростанций. При этом ожидается, что правительство не будет давать новые лицензии на бурение нефтяных скважин, если месторождение найдено на федеральной земле.

"Руководители Bank of America, BlackRock и других финансовых компаний изложили свои взгляды на политику в области климата.

Ключевой посыл: у правительств нет возможностей действовать в одиночку. И поэтому в переходный период важно избегать дестабилизации углеродоемких отраслей и разжигания экономического неравенства", — пишут в Politico.

По сути, Байдену посоветовали не спешить, что тут же вызвало негодование у представителей "зелёных" команд.

"Если мы оставим политику в области климата на усмотрение фирм с Уолл-стрит, мы не получим быстрой декарбонизации, необходимой для того, чтобы планета оставалась пригодной для жизни.

Поскольку Уолл-стрит не желает перемещать капитал из тех отраслей, которые вызывают планетарный кризис, администрация Байдена должна использовать свои полномочия, чтобы заставить их сделать это на благо финансовой системы и планеты", — уверена Мойра Бирсс, лидер коалиции "Stop the Money Pipeline".

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Байден против Уолл-стрит: борьба за "зелёную" экономику началась
Мусаев нагрубил журналисту после поражения "Краснодара" в Лиге Европы
Алексей Панин раскрыл стоимость своей квартиры в Испании
Вопрос фон дер Ляйен о "Спутнике V" вызвал недоумение дипломатов РФ
Первый раз в первый класс по новым правилам
Касаткина прокомментировала победу на турнире в Мельбурне
Кому и зачем понадобилось очернять подвиг Зои
Барбара Брыльска тяжело переживает смерть Андрея Мягкова
Что Байден сделает с "Северным потоком-2": прогноз польского эксперта
По-дружески: Путин помог Нетаньяху вернуть гражданку Израиля
Популярное
Точка зрения
Зачем было лгать про Зою Космодемьянскую

О подвиге первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, Зои Космодемьянской беседуем в видеостудии "Правды.Ру" с военным историком.

Зачем было лгать про Зою Космодемьянскую
Бойкот или совпадение: почему России не будет на Мюнхенской конференции 
Мир. Новости мира
Бойкот или совпадение: почему России не будет на Мюнхенской конференции 
Здоровье
Названы люди, которые тяжелее всех болеют коронавирусом
Общество
Как правильно называть Украину, Белоруссию, Молдавию
Игорь Буккер Кто создал первые цивилизации на Земле Игорь Буккер Василий Амирджанов Лубянской площади снова подбирают памятник Василий Амирджанов Усам Оздемиров Священная корова пенсионной реформы упёрлась в тупик Усам Оздемиров
Биатлон
Российская четвёрка биатлонистов пробилась в масс-старт чемпионата мира
Политика. Новости и аналитика
Под грифом "секретно": в Минфине думают о новой реформе пенсий
Юрий Куклачёв избавил семью от войны за наследство
Российский шоу-бизнес
Юрий Куклачёв избавил семью от войны за наследство
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников