Байден против Уолл-стрит: борьба за "зелёную" экономику началась

Администрация Джо Байдена столкнулась с очередной проблемой: "волки с Уолл-Стрит" не слишком охотно инвестируют в "зелёную" экономику. Для Байдена, который уже подписал несколько указов о борьбе с изменениями климата, это должно стать явным сигналом: действовать надо жёстче.

Напомним, что ранее в числе подписанных Байденом документов оказался и регулирующий объёмы "зелёной" энергетики. По плану правительства, уже к 2030 году Штаты должны удвоить объём энергии с ветряных электростанций. При этом ожидается, что правительство не будет давать новые лицензии на бурение нефтяных скважин, если месторождение найдено на федеральной земле.

"Руководители Bank of America, BlackRock и других финансовых компаний изложили свои взгляды на политику в области климата. Ключевой посыл: у правительств нет возможностей действовать в одиночку. И поэтому в переходный период важно избегать дестабилизации углеродоемких отраслей и разжигания экономического неравенства", — пишут в Politico.

По сути, Байдену посоветовали не спешить, что тут же вызвало негодование у представителей "зелёных" команд.

"Если мы оставим политику в области климата на усмотрение фирм с Уолл-стрит, мы не получим быстрой декарбонизации, необходимой для того, чтобы планета оставалась пригодной для жизни. Поскольку Уолл-стрит не желает перемещать капитал из тех отраслей, которые вызывают планетарный кризис, администрация Байдена должна использовать свои полномочия, чтобы заставить их сделать это на благо финансовой системы и планеты", — уверена Мойра Бирсс, лидер коалиции "Stop the Money Pipeline".