Новая волна: россиян ждёт резкий рост цен не импортные товары

Сложности с ростом цен на продукты, как оказалось, были лишь "предвестниками" более масштабных проблем. Из-за резко растущей стоимости контейнерных перевозок россиян в скором времени ждёт подорожание практически всех импортных товаров.

Коротко о ситуации с перевозками: из-за пандемии коронавируса часть специальных контейнеров, нужных для перевозок по морю и железной дороге, "застряла" в некоторых странах.

Согласно статистике Промсвязьбанка, с конца 2020 года стоимость одного фрахта выросла примерно на 250%. При этом самые важные для россиян маршруты — из Азии в Европу — стали обходиться заказчикам дороже примерно в четыре раза. За перевозку одного контейнера на 40 фунтов (примерно на 25-30 европалет, или 67,7 м3) нужно отдавать более 8,7 тыс. долларов.

У "Известий" оказалось в распоряжении письмо, которое подтверждает проблему. Оно адресовано в Минпромторг, написано группой российских ритейлеров — и в нём прямо указано, что импортные товары будут дорожать, и дорожать сильно. К примеру: если ранее из Шанхая на Дальний Восток можно было привезти контейнер за 2,7 тыс. долларов, то теперь та же операция стоит 13,3 тыс.