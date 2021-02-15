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Эксперт объяснил внезапное списание комиссии банка с карты

Экономика » Финансы » Банки

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов рассказал РИА Новости в каких случаях когда банк имеет право неожиданно списать комиссию с карты.

"Если тарифами предусмотрена ежемесячная комиссия, то она будет списываться даже в том случае, если клиент счетом не пользуется. Иногда из-за списания баланс может уйти в минус: в случае, если клиент согласился, что банк будет предоставлять ему овердрафт (то есть краткосрочный кредит). На долг будут начисляться и проценты.

Обычно комиссии за обслуживание зарплатных карт с потребителей не взимаются. Но если уволиться, то карта зарплатной уже считаться не будет — банк может начать взимать комиссию", — говорит эксперт.

Достоев рекомендует брать в конце месяца выписку по счету и  анализировать ее. 

Автор: Алексей Корнеев
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