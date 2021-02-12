Добрым словом: комментарий Лаврова о разрыве с ЕС "уронил" рубль

Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, касающееся возможного разрыва отношений по линии "Москва — Брюссель" интерпретировали по-своему не только некоторые СМИ, но и участники валютных торгов.

Напомним, Лавров сказал следующее: Россия не желает разрывать отношения с ЕС, однако, если это сделает Брюссель, наша страна будет готова.

Некоторые СМИ превратили данную мысль в цитаты о том, что Россия в одностороннем порядке планирует "изолироваться" от ЕС, и объяснять смысл слов Лаврова пришлось даже Дмитрию Пескову, пресс-секретарю президента РФ.

"Горка", с которой "скатился" рубль, удручает: курс доллара за два с половиной часа вырос на 80 копеек, курс евро превысил 90 рублей. К 12:43 по московскому времени в сделках с расчётом "на завтра" Мосбиржа фиксировала 74,4075 рублей за доллар и 90,06 рубля за евро.

Ситуацию также подогревает продолжающийся процесс по делу Алексея Навального о клевете на ветерана: "почуяв" очередные санкции ЕС, инвесторы спешат сойти с "рублёвого поезда".