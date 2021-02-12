Навальный. Суд по делу о клевете на ветерана ВОВ. Материал обновляется

В пятницу, 12 февраля, в Бабушкинском суде Москвы возобновилось заседание по делу Алексея Навального. Блогера обвиняют в клевете на ветерана ВОВ Игната Артёменко.

Судебное заседание началось в 10 утра. В зале присутствуют три дипломатических сотрудника иностранных государств. С прессой они не общаются, никаких комментариев не дают.

Судья сделала замечание адвокату Навального за нарушение регламента очерёдности вопросов. Защита Навального заявила отвод судье Вере Акимовой, обвинив её в пристрастности и в том, что суд "не обеспечил равноправие и состязательность сторон". Прокурор выступила против. После совещания ходатайство защиты об отводе отклонено.

11.45 Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко попросил больше не привлекать его к этому судебному процессу по состоянию здоровья, а также попросил суд дать правовую оценку действиям Алексея Навального. Навальный начал кричать и скандалить, требуя у прокурора объяснений, как у стороны обвинения оказалось заявление Артёменко.

11.52 Навальный заявил судье: "Если вы будете мне мешать, я удалю вас из здания суда".

12.00 Суд возобновил допрос свидетеля. Свидетель - Игорь Колесников, внук Игната Артёменко. Навальный кричит, что докажет всем, что внук "торгует дедушкой", и задаёт свидетелю вопросы личного характера, не имеющие отношения к делу.

12.15 Навальный заявил: "На всём этом процессе, единственный человек, который выступает на стороне дедушки - это я". Прокурор Екатерина Фролова просит перерыв, поскольку обвиняемый перевозбудился. Судья сделала Навальному уже семь замечаний.

12.30 Судья делает перерыв.