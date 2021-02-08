Красный сигнал: логистика ЕС не готова к "желательным тестам"

Экономика ЕС, едва-едва отошедшая после масштабных карантинов и закрытых границ, может получить новый удар. Обновлённые правила перевозки грузов внутри блока смогли вызвать панику всего одним словом.

Как пишет Politico, в рамках борьбы с пандемией коронавируса в ЕС вышли новые правила, касающиеся перевозок между странами.

Эксперты, составлявшие их, согласились с тем, что люди (водители, пилоты и т. д.), которые возят грузы, "не обязаны" проходить тесты на коронавирус и показывать какой-либо документ, касающийся этих тестов, перед въездом в ту или иную страну.

Однако они оставили в документе одно слово: делать всё это "желательно". И его оказалось достаточно.

Такая формулировка, уверены журналисты, станет "красным сигналом светофора" для логистики. Например, власти Франции уже требуют отрицательных результатов тестирования для приезжающих из Ирландии и Великобритании, в Нидерландах водителям и экспедиторам, приезжающим из других стран, нужно сдавать экспресс-тесты.

Правила, как оказалось, распространяются и на авиа-, а также жд-перевозки. По мнению представителей отраслей, в скором времени может наступить логистический коллапс.