Ирландские дальнобойщики попросили Брюссель об услуге

Необычная акция прошла в Ирландии в четверг, 21 января. Представители Ирландской ассоциации автомобильных грузоперевозок потребовали "пригласить из Брюсселя" достойного руководителя.

Ситуация развивалась следующим образом: дальнобойщики, которые привозят грузы в порт Дублина, сталкиваются с огромным количеством бюрократии, в результате чего даже при низкой нагрузке на порт в целом могут ждать нужных бумаг до трёх дней. Проблема заключается в "итогах" Brexit, из-за которых стали сложнее и запутаннее методы таможенного контроля.

Дальнобойщики, встретившись у порта, обсудили коллективное письмо на имя президента Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, которое затем было доставлено к офису Европейской комиссии в Дублине.

"Водителей задерживают в порту до трёх дней, они всё это время ждут нужных документов. При этом часть документов выводится в электронном виде, а в IT-системе нередки сбои. Когда порт выйдет на полную мощность, всё просто встанет", — пишет издание Politico.

Дублинский порт отреагировал на акцию: его представители уточнили, что ставят больше туалетов и душевых кабин для водителей грузовиков, остановившихся на ночь.