Торговля на Шёлковом пути: грузовой поезд отправился из КНР в Россию

Из Дунгуаня в Южно-Китайской провинции Гуандун в Россию отправился специальный товарный поезд "Китай-Европа". Он прибудет в Москву в течение 15 дней, сократив время в пути на две трети по сравнению с морским путем.

По данным China Daily, поезд загружен 50 контейнерами товарами, произведёнными гуандунской компанией Midea Group, ведущим производителем бытовой техники. Это первый экспортный поезд, используемый местной компанией бытовой техники с тех пор, как Гуандун открыл свою грузовую службу "Китай-Европа" в 2015 году.

"Специальное железнодорожное сообщение улучшит экспорт товаров, произведённых в Гуандуне, на европейский рынок в условиях глобальной пандемии", — заявил Sinotrans, оператор китайско-европейской Грузовой службы в Дунгуане.

Как отмечает логистический сервис, количество грузовых поездов "Китай-Европа", следующих из Южного Китая под управлением Sinotrans, в прошлом году достигло 686 и состояло из 61 324 стандартных контейнеров на сумму около $3 млрд.

Начатое в 2011 году железнодорожное транспортное сообщение "Китай-Европа" считается важной частью инициативы "Пояс и дорога" (BRI) по стимулированию торговли между Китаем и другими странами, участвующими в программе. Амбициозная многотриллионная инициатива была озвучена председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году.

С тех пор более 140 стран и международных организаций подписали соглашения о совместном строительстве этого проекта.

BRI нацелена на расширение связей и сотрудничества между Восточной Азией, Европой и Восточной Африкой. Ожидается, что это значительно ускорит глобальную торговлю, сократив торговые издержки вдвое для вовлечённых стран, согласно экспертным оценкам.

По данным China State Railway Group, в 2020 году между Китаем и Европой прошло рекордное количество грузовых поездов — 12 400.