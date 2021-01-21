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О России, инвестициях и "диком капитализме": мнение эксперта

Экономика

Не так давно Михаил Мишустин сообщил: Россия вступает "в переломный момент" борьбы с кризисом коронавируса. Таким образом, в дальнейшем экономика страны будет восстанавливаться.

О России, инвестициях и "диком капитализме": мнение эксперта

Слова Мишустина, конечно, радуют, однако зарубежные инвесторы предпочитают при оценке перспектив в России "грустить". По данным ЦБ РФ, поток инвестиций в Россию съёжился примерно в 20 раз только по итогам 2020 года. В нашу экономику "занесли" всего 1,4 млрд долларов, тогда как российские инвесторы "вынесли" из неё 6,3 млрд.

Что делать властям, как выправлять ситуацию — и почему Россию зарубежные инвесторы оценивают с опаской? Журналисты "Правды. Ру" пообщались с Максимом Чирковым, политологом, доцентом кафедры политической экономии МГУ.

Кто виноват: "дикий капитализм" и другие факторы

Ситуация, которая сложилась в стране и привела к резкому падению прямых иностранных инвестиций в Россию, закономерна, начинает рассказ эксперт. Дело в том, что подобная тенденция (снижение прямых инвестиций) характерна и для множества других стран — взаимодействие, совместные бизнес-проекты сейчас затруднены.

"Понятно, что внешние прямые иностранные инвестиции предполагают следующее: инвестор приезжает и своими глазами смотрит, во что он вкладывается. Это мировая тенденция", — уточняет Чирков.

Почему же в России падение инвестиций превратилось в большую проблему, оказалось настолько масштабным? Одна из причин: в России у иностранных инвесторов меньше "инструментов", меньше данных.

"По российским компаниям гораздо меньше информации, чем, допустим, по западным эмитентам.

Информация, которую может получить иностранный инвестор, во-первых, очень ограничена, во-вторых, российская экономика до сих пор не очень понятна западным инвесторам", — рассказывает Чирков.

Кроме того, в России есть ещё одна проблема с данными: даже если представители инвестора получат их, поверить в правдивость выйдет не всегда.

"Потеря этого доверия, конечно, связана с непростым периодом 90-х годов, может быть, начала 2000-х годов. Тогда в российской экономике было известно явление под названием "дикий капитализм".

Было нормальным вводить в заблуждение, в том числе по самым серьёзным вопросам. И эти стереотипы, неверные представления о нашей стране как раз и порождают недоверие и, соответственно, меньший объём инвестиций в Россию", — продолжает Чирков.

Что делать: регулировать, стабилизировать и объяснять

С прямыми иностранными инвестициями, отмечает эксперт, есть интересная "фишка": даже если ничего не делать, они в каком-то объёме восстановятся сами по себе.

"Возьмём 2021 год: понятно, что многие ограничения сохраняются, но многие снимаются. И общий объём прямых иностранных инвестиций в мире будет неизбежно расти. Потому что деньги в мире есть, и их надо куда-то вкладывать", — напоминает Чирков.

Есть у властей страны и инструменты, которые могут помочь расширить "ручеёк" инвестиций до полноценной, полноводной "реки". Главный из них — информирование о том, что можно делать в России, что происходит в России, какая в России налоговая система. В общем, работа над тем, чтобы инвесторам стало понятно, как у нас работать.

"Кроме того, конечно, законодательство должно быть понятным и стабильным. Нужно минимизировать изменения в налогах, улучшить предсказуемость правоохранительной системы.

Потому что опять же: с 90-х годов существует мнение, что российская судебная система непредсказуема, на нее можно оказывать влияние", — уточняет эксперт.

Очень важно, подчёркивает Чирков, создать такие условия, при которых инвесторы начнут делиться друг с другом данными о том, что они делают на территории России. Данные "цепочки" — один из важнейших признаков стабильного потока инвестиций в страну.

Автор: Константин Шапров
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