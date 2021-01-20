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"Инвестиционная гавань" обмелела: вложения в РФ бьют антирекорды

Экономика

Несмотря на уверенные заявление представителей власти о том, что Россия сейчас преодолевает "переломный момент" в борьбе с коронавирусом, а экономика страны постепенно восстанавливается, инвесторов "российская гавань" интересует всё меньше.

"Инвестиционная гавань" обмелела: вложения в РФ бьют антирекорды

Данные по инвестициям и инвесторам решили проанализировать в ЦБ РФ, предоставив всем желающим отчёт. Итак, ключевая цифра: за 2020 год инвесторы привнесли в экономику России в 20 раз меньше денег. Если по итогам 2019 года объём инвестиций составил 28,9 млрд долларов, то по итогам 2020 эта цифра едва добралась до 1,4 млрд.

Примерно такое же "падение" можно найти лишь в 1994 году: и в постдефолтный 1998 год, и в посткризисные 2008-2009 годы в страну всё-таки инвестировали. Так, "захват Крыма", который в 2014 году стал одним из важных индикаторов для инвестиций в Россию, всё равно не смог "уронить" поток инвестиций ниже 17,6 млрд долларов.

При этом российские инвесторы вложили в зарубежные экономики 6,3 млрд долларов (по итогам 2020 года), то есть суммарный чистый баланс инвестиций оказался отрицательным.

К числу проблем, которые привели к данной ситуации, относят "избирательное правоприменение" и реформу Конституции, которая может "усугубить систему сдержек". Также растущий госсектор не оставляет многим компаниям шанса на честную конкуренцию, пишут в S&P. А ещё эксперты ждут очередного витка "санкционных войн" и снижения доходов российских потребителей.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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