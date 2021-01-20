Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в программе "Точка зрения" видеостудии "Правды.Ру" подробно объясняет, что каждого из нас ждёт в 2021 году в сфере экономики и финансов.
На что следует рассчитывать в наступившем году тем, кто собирается открыть своё дело или увеличить свои доходы? Как будут обстоять дела со строительством и покупкой жилья? К каким изменениям в Центробанке и в составе экономического блока правительства могут привести результаты второй девальвации рубля?
С одной стороны, новости в положительной динамике.
Василий Колташов особенно отмечает успех программы импортозамещения, что позволило россиянам легче пережить месяцы самоизоляции, чем если бы пандемия обрушилась на нас годами ранее, когда страна сильно зависела от импорта основных продуктов.
Рассказывает о позоре статистики, которая на порядок завышает показатель средней заработной платы в РФ. Этот коэффициент продолжал стремительно расти даже в самые неблагоприятные годы, когда реальная зарплата заметно падала.
А есть ли пугающие новости? Собеседник "Правды.Ру" полагает, что именно пугающих нет. Скорее всего, наступивший год обещает быть более продуктивным, чем предыдущие 12 лет, когда доходы большинства населения снижались.
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