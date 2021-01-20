Что принесёт 2021 год нашему кошельку

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в программе "Точка зрения" видеостудии "Правды.Ру" подробно объясняет, что каждого из нас ждёт в 2021 году в сфере экономики и финансов.

Что будет после снятия карантина?

На что следует рассчитывать в наступившем году тем, кто собирается открыть своё дело или увеличить свои доходы? Как будут обстоять дела со строительством и покупкой жилья? К каким изменениям в Центробанке и в составе экономического блока правительства могут привести результаты второй девальвации рубля?

С одной стороны, новости в положительной динамике.

Страховые пенсии неработающих граждан увеличатся в среднем на тысячу рублей. Таким образом, средняя пенсия в 2021 году составит 16 209 рублей, а средняя социальная — 10 058 руб,

Минимальный размер оплаты труда вырастет с 12 130 до 12 790 рублей.

Максимальная выплата по больничному листу, которая не зависит от зарплаты, вырастет c 2301 до 2434 рублей в день.

Материнский капитал индексируют на 3,7%. Если право на эту выплату возникло до 31 декабря 2019 года включительно, а также при рождении (усыновлении) первого ребенка в 2020 году, вам полагается 483 881 рубль. После появления ребенка с 1 января 2020 года — 639 431 рубль.

Прожиточный минимум в расчёте на душу населения в Москве на 2021 год составит 18 029 рублей.

Василий Колташов особенно отмечает успех программы импортозамещения, что позволило россиянам легче пережить месяцы самоизоляции, чем если бы пандемия обрушилась на нас годами ранее, когда страна сильно зависела от импорта основных продуктов.

Рассказывает о позоре статистики, которая на порядок завышает показатель средней заработной платы в РФ. Этот коэффициент продолжал стремительно расти даже в самые неблагоприятные годы, когда реальная зарплата заметно падала.

А есть ли пугающие новости? Собеседник "Правды.Ру" полагает, что именно пугающих нет. Скорее всего, наступивший год обещает быть более продуктивным, чем предыдущие 12 лет, когда доходы большинства населения снижались.

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