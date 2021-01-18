В России могут появиться винодельческие ярмарки

В России хотят ввести винодельческие ярмарки с дегустацией. Данный законопроект будет рассмотрен на пленарных заседаниях в весеннюю сессию.

"Сейчас производителям вин из ЕАЭС разрешается демонстрировать свой товар только на выставках пищевой продукции и выставках организаций общественного питания. Им предлагается дать простор для рекламы своей продукции и разрешить ее на специализированных ярмарках", — говорится в тексте документе.

Напомним, что членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

На данный момент в законодательстве нет такого понятия, как "специализированная ярмарка винодельческой продукции". Из-за этого у производителей возникают сложности с продвижением своей продукции на рынке.

В новом законопроекте "специализированной ярмаркой винодельческой продукции" будет считаться торговое мероприятие, продолжительность которого составляет 14 дней. На ярмарке будут продавать вина и проводить бесплатную дегустацию данной продукции.

Стоит отметить, что допускается продажа и дегустация только вин, произведённых из винограда, выращенного на территории стран-членов ЕАЭС, сообщает "Парламентская газета".