Рост наличных в России может побить 10-летний рекорд

По итогам 2020 года объём находящихся в обращении наличных денег, может превысить 13 трлн рублей.

Так, поданным Центробанка, на 1 декабря данный показатель уже достиг 12,92 трлн рублей. Отток в наличные средства по итогам декабря составил около 522,2 млрд рублей.

Рост объёма наличных средств вызван пандемией, сообщил в интервью РБК представитель ЦБ.

По итогам 2020 года объём наличных может увеличиться на 2,5-2,8 трлн руб. (24,5-25%).

По словам аналитиков, в России уже в течение десяти лет не наблюдался рост наличности в процентном выражении (более чем в 20%).

Ранее аналитики компании McKinsey Global Institute заявили, что COVID-пандемия разрушительнее для экономики, чем война.