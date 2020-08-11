Сбои в производстве, вызванные пандемией коронавируса, могут стоить мировой экономике в два раза больше, чем гипотетический глобальный военный конфликт.
Таков вывод компании McKinsey Global Institute, проводившей исследование под названием "Риск, устойчивость и перебалансировка в глобальных цепочках создания стоимости".
Аналитики компании оценили, среди прочего, различные опасности закрытия производства, которое продлится 100 дней. Экономические последствия, рассматриваемые в отчёте, проистекают из широкого спектра потенциальных событий, от кибератаки и торговых споров до военных конфликтов и пандемии, и различаются по частоте, времени ожидания и характеру.
В результате:
"Это в три раза больше, чем стоимость Великой рецессии, которая оценивается в $10 трлн, и в 30 раз больше, чем последствия крупномасштабной кибератаки", — написано в отчёте исследователей.
Кроме того, согласно анализу McKinsey, основанному на данных 325 компаний из 13 отраслей, компании рискуют потерять более 40% своей годовой прибыли, производство будет прервано на 100 дней, а в ряде отраслей вообще может "стереть" почти всю годовую прибыль.
"Пять секторов, которые наиболее подвержены "шокам", составляют около $4,4 трлн годового экспорта, или около четверти мировой торговли", — говорят аналитики.
Это отрасли, производящие оборудование связи, одежду, нефтепродукты, транспортное и горнодобывающее оборудование.
Наименее подверженными воздействию пандемии являются продукты питания и напитки, фармацевтические препараты, изготовленные металлы, изделия из древесины и медицинские устройства.
"Возврат пандемии COVID-19 вызовет ещё более разрушительные последствия", — предупредил McKinsey Global Institute, призвав компании подготовиться к снижению возникающих рисков.
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