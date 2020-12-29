Миллиардер Игорь Рыбаков заявил, что считает ипотеку формой современного рабства.
"Заёмщики мало того, что сами становятся рабами этой банковской системы, они ещё и детей своих приучают к тому, чтобы рабом быть, а как ещё, вот мы так живём", — отметил предприниматель.
"Ты в принципе начинаешь так зависеть от этой "плантации" ипотеки, от этих выплат, что перестаешь думать рационально, так, как тебе выгодно", — объяснил Рыбаков.
Миллиардер считает, что взявшие ипотеку люди постоянно находятся в страхе из-за предполагаемой потери работы.
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