Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, как жители страны воспринимают инфляцию.

По её словам, россияне обращают внимание на рост цен на товары повседневного спроса и делают свои выводы из этого.

"Мы проводим опросы постоянно, как люди воспринимают инфляцию. Вот сейчас люди считают, что инфляция растет, выросла за год на 12%. Это в принципе уже много, это почти в три раза больше, чем дает Росстат", — отметила чиновница.

"Это постоянная проблема, потому что, когда Росстат публикует цифры инфляции, и мы, соответственно, говорим о том, какая инфляция, мало кто верит, что она такая маленькая. Все говорят о том, что личная инфляция больше", — добавила Набиуллина.