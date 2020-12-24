Эксперты ЦБ предсказали крах доллара и SWIFT

Очередной "крах" долларовой экономики предсказали российские эксперты. На этот раз "похоронить" мировую валюту решил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

Эксперт ЦБ отметил, что постепенно доллар и система SWIFT станут менее значимы, то есть постепенно к ним будет снижаться доверие. Это произойдёт в результате масштабных "санкционных атак", которые "подорвут" ценность мировой валюты.

"Активное использование режима санкций в последние годы, которое осуществлялось администрацией США, серьёзно подрывает ценность доллара США как надёжного средства сбережения и средства оплаты", — высказался он.

По мнению Заботкина, такие действия станут причиной перехода стран на собственные валюты при двусторонних сделках.

Негативен прогноз и по SWIFT: система может не устоять перед валом "цифровых валют". Если их успешно интегрируют, то системы вроде SWIFT просто перестанут быть необходимы, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.