Кудрин: треть малого и среднего бизнеса может прекратить существование

Из-за второй волны заболеваемости коронавирусом в России может закрыться треть предприятий малого и среднего бизнеса.

Об этом рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По его мнению, государство должно увеличить поддержку предпринимателей и населения.