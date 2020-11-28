Из-за второй волны заболеваемости коронавирусом в России может закрыться треть предприятий малого и среднего бизнеса.
Об этом рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По его мнению, государство должно увеличить поддержку предпринимателей и населения.
"Я согласен со сложным положением малого и среднего бизнеса. Предполагается, что треть его с учётом второй волны может остановиться. Может быть, это даже минимум", — отметил чиновник.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.