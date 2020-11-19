Из-за пандемии коронавируса банки резко снизили одобрение ипотеки

Процент одобренных сделок по ипотечным кредитам резко снизился на фоне второй волны пандемии коронавируса.

Как сообщает "Российская газета", доля положительных решений по выдаче ипотечных кредитов снизилась на 4,3%. Отмечается, что такого резкого снижения одобрения ипотеки не наблюдалось даже в первую волну пандемии — в апреле и мае этого года.

Интерес заёмщиков к ипотеке вызван снижением процентных ставок и программой льготного кредитования. Однако, для банков важен не только залог недвижимости по кредиту, но и стабильный и достаточный доход заёмщика на весь период кредитования. В условиях пандемии гарантировать высокий и стабильный доход стало проблематично.

Однако, собеседники издания полагают, что процент одобренных сделок по ипотеке к концу года должен возрасти.