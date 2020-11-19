Процент одобренных сделок по ипотечным кредитам резко снизился на фоне второй волны пандемии коронавируса.
Как сообщает "Российская газета", доля положительных решений по выдаче ипотечных кредитов снизилась на 4,3%. Отмечается, что такого резкого снижения одобрения ипотеки не наблюдалось даже в первую волну пандемии — в апреле и мае этого года.
Интерес заёмщиков к ипотеке вызван снижением процентных ставок и программой льготного кредитования. Однако, для банков важен не только залог недвижимости по кредиту, но и стабильный и достаточный доход заёмщика на весь период кредитования. В условиях пандемии гарантировать высокий и стабильный доход стало проблематично.
Однако, собеседники издания полагают, что процент одобренных сделок по ипотеке к концу года должен возрасти.
Признание независимости Народных республик Донбасса и Приднестровья возможно. Такой вывод можно сделать из интервью Владимира Путина по Карабаху.