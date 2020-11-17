Малый бизнес в России перестает скрывать зарплату

В 2020 году малый и средний бизнес стал платить работникам белую зарплату, отказавшись от частичной суммы "в конверте". Помогли предпринимателям в этом меры поддержания экономики, организованные в период пандемии.

В частности, на решение бизнесменов платить зарплату прозрачно повлияла сниженная вдвое ставка страховых взносов.

"В результате снижения ставок по страховым взносам у субъектов МСП с 30% до 15% сектор начал "обеляться". По итогам III квартала 2020 года относительно II квартала 2020 г. общий объем ФОТ (фонды оплаты труда — прим. ред.) вырос на 11,3%, общий объем ФОТ на 1 занятого вырос на 8,2%, среднее число занятых на всех субъектах МСП приросло на 2,9%", — приводят "Ведомости" слова бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Любопытным оказался факт, что средний показатель зарплат у тех, кто задействован в малом бизнесе, по итогам третьего квартала вырос на 4,2%. Рабочих мест в данном сегменте стало больше на 1,2%. Это значит, что на работу в мелкие компании могут дополнительно устроиться шесть человек.