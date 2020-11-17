На Ставрополье появится третий ветропарк мощностью 120 МВт

На Ставрополье дан старт возведению нового ветропарка. Установки, которые смогут поставлять альтернативный вид энергии, будут строить в рамках проекта спецподразделения Росатома АО "НоваВинд".

В будущем территория будет заполнена сорока восьмью сооружениями, которые под воздействием ветра выработают 120 МВт электроэнергии. Мощность каждого агрегата 2,5 МВт.

"К выполнению работ по строительству Бондаревской ВЭС приступил дивизион госкорпорации "Росатом", отвечающий за реализацию проектов в области ветроэнергетики — АО "НоваВинд". Инвестпроект реализуется на территории Ипатовского городского округа. Мощность новой ветроэлектростанции составит 120 МВт", — сообщают в пресс-службе министерства энергетики.

Пока что на территории будущего парка готовится земля под заливку фундамента. Строительство позволило организовать рабочие места для 50 специалистов.

Комплексу решено дать название "Бондаревская ВЭС". На ее строительство планируется потратить свыше 16 млрд рублей. Это третий объект в регионе, который развивает альтернативные способы выработки энергии.