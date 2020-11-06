В ближайшее время Байден рублю не угроза, полагают финансисты

Специалисты финансового рынка полагают, что в ближайшее время резкого ослабления российской национальной валюты ожидать не стоит, даже если на выборах президента США победит кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Накануне экономист высказал противоположную точку зрения.

"Джо Байден, по предварительным прогнозам, опережает на выборах главы государства. Многие месяцы рубль жил под давлением в ожидании этого голосования, возможной смены власти в Белом доме и постоянных угроз новых санкций против России. На следующий день после американских выборов снова открылись торги, и оказалось, что российская валюта чувствует себя гораздо лучше прогнозов. Некоторые инвесторы полагают, что основные геополитические риски уже заложены в котировки", — пишет Bloomberg.

В ближайший месяц резкого падения доллара ожидать не стоит.