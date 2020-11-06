Специалисты финансового рынка полагают, что в ближайшее время резкого ослабления российской национальной валюты ожидать не стоит, даже если на выборах президента США победит кандидат от Демократической партии Джо Байден.
Накануне экономист высказал противоположную точку зрения.
"Джо Байден, по предварительным прогнозам, опережает на выборах главы государства. Многие месяцы рубль жил под давлением в ожидании этого голосования, возможной смены власти в Белом доме и постоянных угроз новых санкций против России. На следующий день после американских выборов снова открылись торги, и оказалось, что российская валюта чувствует себя гораздо лучше прогнозов. Некоторые инвесторы полагают, что основные геополитические риски уже заложены в котировки", — пишет Bloomberg.
В ближайший месяц резкого падения доллара ожидать не стоит.
"Ещё в начале недели рубль стоил 80 долларов, то в четверг — меньше 77. На днях подросла цена на нефть, что не может не радовать. Отсутствие напряженности между Вашингтоном и Москвой после выборов делает своё дело. Сейчас Штатам не до России: по традиции раз в четыре года внутренние дела становятся важнее внешних. Если так дальше пойдет, доллар снизится примерно на 10 рублей. Даже при заявлении Байдена о победе, доллара по 100 рублей можно не ждать", — отмечается в редакционном материале на сайте радио Sputnik.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".