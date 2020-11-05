Экономист: "Курс рубля полетит вниз, если выберут Байдена"

Курс рубля к доллару сразу же полетит вниз, когда Джо Байдена объявят избранным президентом США, в случае его победы на выборах. При выигрыше Дональда Трампа российская валюта продолжит колебания.

При Трампе сохранится развитие национальных экономик, полагает экономист.

"Лучше, когда есть элемент устойчивости. Уже сложились отношения команды Трампа с европейскими странами, которые не очень его любят, с азиатскими странами и с Россией. И если останется Трамп, то сохранится движение развития мировой экономики и национальных экономик, которое есть, отсюда — курс национальных валют, и будет отмечаться некая стабильность", — сказал РИА "Новости" профессор Владивостокского госуниверситета экономики Александр Латкин.

При приходе к власти в США Байдена обвал рубля произойдёт в течение первых недель.