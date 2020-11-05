Япония возобновит перевозку грузов в Европу по Транссибу

Спустя три с лишним десятка лет Япония намерена возобновить грузовые перевозки железнодорожным транспортом через Россию. Вагоны отправятся паромами из японских портов до Владивостока.

Оттуда грузовые составы доберутся до белорусского Бреста, а затем — на станцию Малашевиче в Польше.

"В 1980-х годах этот транспортный коридор занимал пятую часть в японском грузопотоке. Затем прервался при распаде СССР. Тогда объём перевозок японских грузов упал в 40 раз. В нынешнее время первые блок-поезда поедут в Европу из Японии по Транссибу уже в ноябре-декабре. Доставят товар безо всяких перегрузок. Подготовка к этому шла несколько лет", — рассказал радио Sputnik кандидат политических наук Андрей Губин.

Япония решила возобновить перевозки, так как повысилась их безопасность и скорость.