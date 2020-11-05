Спустя три с лишним десятка лет Япония намерена возобновить грузовые перевозки железнодорожным транспортом через Россию. Вагоны отправятся паромами из японских портов до Владивостока.
Оттуда грузовые составы доберутся до белорусского Бреста, а затем — на станцию Малашевиче в Польше.
"В 1980-х годах этот транспортный коридор занимал пятую часть в японском грузопотоке. Затем прервался при распаде СССР. Тогда объём перевозок японских грузов упал в 40 раз. В нынешнее время первые блок-поезда поедут в Европу из Японии по Транссибу уже в ноябре-декабре. Доставят товар безо всяких перегрузок. Подготовка к этому шла несколько лет", — рассказал радио Sputnik кандидат политических наук Андрей Губин.
Япония решила возобновить перевозки, так как повысилась их безопасность и скорость.
"В 2018 году пускали поезда до Москвы на пробу. Министерство транспорта Японии по итогам тестовых перевозок признало, что путь через Транссиб на 30-50% быстрее морского. Товары доставили в целости и сохранности. А в 2019 году уже опробовали полноценный коридор — с Востока на Запад. Сейчас качество, безопасность и скорость перевозок в России совсем на другом уровне. Поэтому Япония рискнула вновь направить часть грузов по данному маршруту. Контейнерные перевозки показали особенно высокую рентабельность", — заключил Губин.
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