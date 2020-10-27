Решетников призвал дать предпринимателям "право на риск"

Глава Минэкономразвития считает, что у ставших банкротами предпринимателей появился ещё один шанс открыть собственное дело.

Он заявил, что у многих известных бизнесменов были неудачные проекты.

"У нас одна из задач перезапустить процедуру банкротства. Надо сделать так, чтобы предприниматель, ну не получилось, спокойно получил второй шанс. Потому что у нас сейчас все-таки тоже отношение, ага, банкротство — значит, что-то где-то кто-то украл. Вот этого не должно быть. Потому что вот есть правоохранительная система, она пусть работает, суды и так далее. Но право на риск должно быть", — сказал министр экономического развития России Максим Решетников на телеканале "Россия 24".

По существующему закону, предприниматель, объявленный банкротом, в течение пяти лет не имеет право открывать новое дело, а также быть руководителем предприятия.