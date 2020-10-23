Более 46 тысяч москвичей оштрафовали за отсутствие масок и перчаток

С начала осени почти пятьдесят тысяч жителей и гостей столицы оштрафовали за нарушение перчаточно-масочного режима с 1 сентября.

Штрафы за подобные нарушения выписаны 12 тысячам московских предприятий.

"В первую очередь соблюдение использования средств индивидуальной защиты гражданами проверяется в крупных торговых центрах, офисах, кинотеатрах, театрах, на спортивных и зрелищных мероприятиях. С 1 сентября к административной ответственности привлечено более 46 тысяч граждан. Это свидетельствует о том, что пока не все соблюдают установленные требования по ношению масок и перчаток", — заявил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

Он проинформировал, что за подобные нарушения приостановлена деятельность 160 столичных организаций.

"С 1 сентября к административной ответственности привлечено около 12 тыс. юридических лиц. А сотрудниками Роспотребнадзора за выявленные нарушения остановлена деятельность более 160 организаций", — отметил Данчиков.

с 1 сентября более 12 тыс. организаций были привлечены к административной ответственности за нарушения противоэпидемических мер. Деятельность более 160 организаций из-за частых нарушений была приостановлена.