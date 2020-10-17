"Яндекс" обвинил Тинькова в срыве сделки по покупке банка

В компании "Яндекс" обвинили Олега Тинькова в том, что он специально сорвал сделку по покупке его банка, выдвигая всё новые требования.

Некоторые из условий, которые выдвинул банкир, оказались совсем неприемлемыми. Об этом сообщил управляющий директор IT-компании Тигран Худавердян.

По его словам, Тиньков уже не первый год пытается продать свой банк, однако потребовал от "Яндекса" невозможного. Поэтому переговоры были прекращены и сделка сорвалась.