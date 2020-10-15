В скором будущем многие сотрудники финансовых и кредитных организаций могут остаться без работы в связи с автоматизацией рабочих мест.
В России в скором времени могут пострадать от компьютеризации четыре процента сотрудников этой сферы, полагают аналитики международной фирмы "Прайс Ватерхаус Куперс".
"Если в секторе финансовых услуг рабочие места могут оказаться относительно уязвимыми перед автоматизацией уже в краткосрочной перспективе, то в транспортной отрасли проявления уязвимости следует ожидать в долгосрочном периоде до середины 2030-х годов", — говорится в материале международной консалтинговой фирмы "Прайс Ватерхаус Куперс" (PWC) "Украдут ли роботы наши рабочие места".
Аналитики полагают, что в самой ближайшей перспективе сильно рискуют остаться без работы сотрудники строительных организаций с низкой квалификацией.
"В России менее четырёх процентов рабочих мест находятся в группе высокого риска исчезновения в результате автоматизации в 2020-х годах, около 10 процентов — до конца 2020-х годов и также 10 процентов — до середины 2030-х годов.
В долгосрочной перспективе особенно уязвимыми могут стать рабочие специальности, не требующие высокой квалификации, что подчеркивает важность увеличения инвестиций в непрерывное повышение квалификации и переподготовку кадров", — указывается в докладе.
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