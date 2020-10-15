Финансисты больше всех пострадают от автоматизации рабочих мест

В скором будущем многие сотрудники финансовых и кредитных организаций могут остаться без работы в связи с автоматизацией рабочих мест.

В России в скором времени могут пострадать от компьютеризации четыре процента сотрудников этой сферы, полагают аналитики международной фирмы "Прайс Ватерхаус Куперс".

"Если в секторе финансовых услуг рабочие места могут оказаться относительно уязвимыми перед автоматизацией уже в краткосрочной перспективе, то в транспортной отрасли проявления уязвимости следует ожидать в долгосрочном периоде до середины 2030-х годов", — говорится в материале международной консалтинговой фирмы "Прайс Ватерхаус Куперс" (PWC) "Украдут ли роботы наши рабочие места".

Аналитики полагают, что в самой ближайшей перспективе сильно рискуют остаться без работы сотрудники строительных организаций с низкой квалификацией.