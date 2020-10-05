В России самозанятые получили возможность обращаться за получением господдержки, напомнили в Минэкономразвития.

"Самозанятые могут обратиться в региональные центры "Мой бизнес" за оказанием консультационной или образовательной поддержек. Для них предусмотрена возможность получения финансовой помощи, предоставляемой государственными микрофинансовыми организациями (микрозайм до 1 млн рублей под ставку не более ключевой ставки Банка России) и региональными гарантийными организациями.

Также самозанятые могут получить имущественную поддержку — взять в аренду на льготных условиях помещения коворкингов и бизнес-инкубаторов", — говорится в сообщении Минэкономразвития.