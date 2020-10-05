В России самозанятые получили возможность обращаться за получением господдержки, напомнили в Минэкономразвития.
"Самозанятые могут обратиться в региональные центры "Мой бизнес" за оказанием консультационной или образовательной поддержек. Для них предусмотрена возможность получения финансовой помощи, предоставляемой государственными микрофинансовыми организациями (микрозайм до 1 млн рублей под ставку не более ключевой ставки Банка России) и региональными гарантийными организациями.
Также самозанятые могут получить имущественную поддержку — взять в аренду на льготных условиях помещения коворкингов и бизнес-инкубаторов", — говорится в сообщении Минэкономразвития.
В министерстве проинформировали, что на сегодняшний день в России зарегистрировались более 1,1 млн самозанятых.
"В настоящий момент в стране уже зарегистрировано более 1,150 млн самозанятых. Распространение услуг и мер поддержки субъектов МСП на самозанятых граждан будет способствовать увеличению их роста и эффективности деятельности. К 2024 году планируется увеличить количество самозанятых более чем в два раза", — отмечается в сообщении министерства.
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