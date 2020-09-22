Для восстановления мировой экономики после коронавируса потребуется много времени, а также принятие нестандартных решений, заявил Владимир Путин.
"Экспертам еще только предстоит в полной мере оценить и масштаб связанного с эпидемией социально-экономического шока, все его отдаленные последствия. Уже сейчас очевидно, что восстанавливать глобальную экономику предстоит долго, очень долго, причем далеко не всегда будут работать прежде опробованные антикризисные меры", — предупредил президент РФ на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Глава российского государства призвал создать для мировой торговли "зелёные коридоры", в том числе для продовольствия без барьеров, запретов, ограничений, санкций и торговых войн.
"Полное или частичное сокращение занятости в мире во втором квартале этого года эквивалентно потере 400 миллионов рабочих мест, и нужно сделать всё, чтобы такая безработица не стала застойной, чтобы люди вернулись к работе, могли обеспечивать свои семьи, а не оказались в тисках бедности, без перспектив в жизни. Это действительно острейшая глобальная социальная проблема, поэтому миссия политики сейчас — прокладывать дорогу торговле, совместным проектам и честной конкуренции, а не связывать руки бизнесу и деловой инициативе", — заявил Владимир Путин.
Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.