Путин призвал убрать торговые барьеры и не связывать руки бизнесу

Для восстановления мировой экономики после коронавируса потребуется много времени, а также принятие нестандартных решений, заявил Владимир Путин.

"Экспертам еще только предстоит в полной мере оценить и масштаб связанного с эпидемией социально-экономического шока, все его отдаленные последствия. Уже сейчас очевидно, что восстанавливать глобальную экономику предстоит долго, очень долго, причем далеко не всегда будут работать прежде опробованные антикризисные меры", — предупредил президент РФ на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава российского государства призвал создать для мировой торговли "зелёные коридоры", в том числе для продовольствия без барьеров, запретов, ограничений, санкций и торговых войн.