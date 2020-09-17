С кого будут брать налог выше 13 процентов, пояснил Силуанов

Глава Минфина РФ Силуанов разъяснил, на какие категории россиян распространится повышение налогов с начала следующего года.

"Сменится ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан с доходами свыше 5 миллионов рублей в год. По ним уже принято решение по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Для них с 1 января 2021 года ставка НДФЛ повысится с 13 процентов до 15 процентов. Для других категорий граждан мы не предполагаем менять условия обложения налогом на доходы физических лиц", — сказал министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24".

Он напомнил, что средства, поступившие от повышения налога на доходы физических лиц, будут направлены на лечение детей с орфанными заболеваниями.

Ранее сообщалось, что специалисты Минфина активно отыскивают способы пополнения госказны и предлагают повышение налога на добычу полезных ископаемых, а также индексацию акцизов на табак.