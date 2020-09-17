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Сергей Миронов: "Не надо провоцировать табачные бунты"

Недавняя идея Минфина повысить акцизы на табак вызвала негодование у депутатов ряда фракций.

Сергей Миронов:

Напомним, специалисты Минфина активно ищут варианты пополнения "худеющего" бюджета и предлагают, помимо повышения акцизов на табак, рост НДПИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что пока ничего подобного реализовывать не планируется — идёт лишь обсуждение в рамках рабочих групп.

"Повышение акцизов на сигареты — самый простой и неэффективный способ решения проблем дефицита бюджета. Потому что в конечном итоге эти деньги забирают не у табачных олигархов, а из карманов граждан. Это не только вызовет недовольство курильщиков, но и резко повлияет на их социальное положение.

Не надо провоцировать табачные бунты на ровном месте. Из истории России и других стран хорошо известно, чем это заканчивается", — прокомментировал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Политик подчеркнул: в 2020 году цены на табачную продукцию уже подняли на 4%, а в 2021 году планировали повышение ещё на столько же — но "Минфину показалось мало".

"По-моему, чиновники слабо представляют, чем это может закончиться", — резюмировал парламентарий.

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