Недавняя идея Минфина повысить акцизы на табак вызвала негодование у депутатов ряда фракций.
Напомним, специалисты Минфина активно ищут варианты пополнения "худеющего" бюджета и предлагают, помимо повышения акцизов на табак, рост НДПИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что пока ничего подобного реализовывать не планируется — идёт лишь обсуждение в рамках рабочих групп.
"Повышение акцизов на сигареты — самый простой и неэффективный способ решения проблем дефицита бюджета. Потому что в конечном итоге эти деньги забирают не у табачных олигархов, а из карманов граждан. Это не только вызовет недовольство курильщиков, но и резко повлияет на их социальное положение.
Не надо провоцировать табачные бунты на ровном месте. Из истории России и других стран хорошо известно, чем это заканчивается", — прокомментировал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
Политик подчеркнул: в 2020 году цены на табачную продукцию уже подняли на 4%, а в 2021 году планировали повышение ещё на столько же — но "Минфину показалось мало".
"По-моему, чиновники слабо представляют, чем это может закончиться", — резюмировал парламентарий.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.