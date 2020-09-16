Песков: акцизы на табак и НДПИ пока не поднимем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг данные о возможном скором повышении акцизов на табачную продукцию и НДПИ. По словам Пескова, никаких решений еще нет, а ведется лишь экспертное обсуждение.

"Никаких решений пока не принималось. Разумеется, Минфин действует сообразно обстоятельствам, которые сложились в результате беспрецедентной пандемии и мирового экономического кризиса, который был этой пандемией спровоцирован. Ведется экспертное обсуждение. Действительно, Минфин, который сталкивается с дефицитом бюджета, ищет источники для увеличения доходной части бюджета. Это совершенно нормальный процесс, но еще раз повторю: решения не принимались на этот счет", — более подробно рассказал Песков.

Напомним: у журналистов вызвали недоумение предложения Минфина по корректировке доходной части бюджета в том числе за счет повышения налогов, поскольку ранее Владимир Путин пообещал в течение 6 лет не менять налоговые "правила игры" и оставить условия для бизнеса на приемлемом уровне.