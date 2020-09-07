Реализация проекта переброски воды из горной в Чернореченское водохранилище в Крыму вызывает вопросы, заявили в Минэкономразвития.

"В Севастополе ситуация несколько лучше, чем в целом по Крыму. Чернореченское водохранилище чуть больше по объемам, но там также надо искать варианты по дополнительному водообеспечению. Мы рассмотрели вопрос, каким образом и где можно решить проблему. Например, упоминается горная река Кокозка. Однако вызывает вопросы возможности забрать из неё стоки. Хотя бы в зимний период. Ситуация осложняется еще тем, что нет прогноза ее наполнения. Да и сам прогноз может быть очень разный с точки зрения, как истощения запасов, так и пополнения. Мы не знаем, какой будет зима, как стоки будут наполняться. И это уже называется даже не прогнозирование, а гадание", — рассказал заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.