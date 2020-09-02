Вернуться к советскому проекту переброски воды из крымской реки Коккозка в Чернореченское водохранилище можно для решения проблем с водой, полагают в Севастополе.
"Есть проект, который в принципе был задуман еще в советское время, к нему несколько раз возвращались в последующие годы, но он так и не был реализован. Это переброска части воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище. Коккозка — это река горной системы, и в паводок, где-то с января по март, около 15 миллионов тонн в месяц избыточной воды уходит в море. Ее можно было бы собрать и перебросить в Чернореченское водохранилище. Это решило бы все проблемы Севастополя с надежным обеспечением водой", — рассказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом России.
Врио главы Севастополя полагает, что названный проект поможет решить проблему не только в городе федерального значения, но и на Черноморском флоте.
"Для этого необходимо построить ковшевой водозабор, предложенный ранее проект дамбы экологически небезопасен. 60-километровый водозабор с насосными станциями сможет в паводок пополнить Чернореченское водохранилище и обезопасить Севастополь, Черноморский флот и всех потребителей от дефицита воды. Проект этот мы просчитали, он стоит 3 млрд 800 млн рублей", — резюмировал Развожаев.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.