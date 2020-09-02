В Севастополе предложили решить проблему с водой за 3,8 млрд

Вернуться к советскому проекту переброски воды из крымской реки Коккозка в Чернореченское водохранилище можно для решения проблем с водой, полагают в Севастополе.

"Есть проект, который в принципе был задуман еще в советское время, к нему несколько раз возвращались в последующие годы, но он так и не был реализован. Это переброска части воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище. Коккозка — это река горной системы, и в паводок, где-то с января по март, около 15 миллионов тонн в месяц избыточной воды уходит в море. Ее можно было бы собрать и перебросить в Чернореченское водохранилище. Это решило бы все проблемы Севастополя с надежным обеспечением водой", — рассказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом России.

Врио главы Севастополя полагает, что названный проект поможет решить проблему не только в городе федерального значения, но и на Черноморском флоте.