Система распределения средств в Российской Федерации нуждается в изменениях, заявил эксперт по региональной проблематике.
Ранее сообщалось, что владелец крупного алюминиевого производства в Сибири Олег Дерипаска призвал Москву "не раздевать регионы до трусов".
"Господин Дерипаска абсолютно прав, когда говорит о перекосе нашей налоговой системы, когда львиная доля доходов оказывается у федерации, а львиная доля социальных обязательств оказывается у регионов и муниципалитетов. Я сам многократно говорил, что эту систему нужно менять. И в регионах должны оставаться деньги для осуществления ими социальных функций, и для собственного развития, только тогда возможно развитие снизу", — выразил мнение генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.
Он объяснил, почему уровень жизни в Москве выше, чем в других российских городах.
"Во-первых, в столице собрались ключевые бизнес структуры страны и платят здесь местные налоги. Конечно, с тем, что в Москве находится правительство. Но если завтра правительство переедет в Новосибирск, туда переедет и бизнес, и там наступит процветание. Но вся остальная страна будет жить, как жила. Во-вторых, мэр Сергей Собянин смог эффективно воспользоваться московскими возможностями, собрал профессиональную команду и проводит эффективную политику. Но вряд ли мы сможем найти по Собянину для каждого региона", — резюмировал Журавлёв.
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