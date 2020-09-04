Эксперт ответил миллиардеру, почему в Москве живут богаче, чем в России

Система распределения средств в Российской Федерации нуждается в изменениях, заявил эксперт по региональной проблематике.

Ранее сообщалось, что владелец крупного алюминиевого производства в Сибири Олег Дерипаска призвал Москву "не раздевать регионы до трусов".

"Господин Дерипаска абсолютно прав, когда говорит о перекосе нашей налоговой системы, когда львиная доля доходов оказывается у федерации, а львиная доля социальных обязательств оказывается у регионов и муниципалитетов. Я сам многократно говорил, что эту систему нужно менять. И в регионах должны оставаться деньги для осуществления ими социальных функций, и для собственного развития, только тогда возможно развитие снизу", — выразил мнение генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

Он объяснил, почему уровень жизни в Москве выше, чем в других российских городах.