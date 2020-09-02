Стал известен новый порядок получения вычета из НДФЛ

Вычет из НДФЛ положен некоторым категориям граждан, если средства были использованы на лечение, образование или покупку жилья. С недавнего времени получить его стало намного проще. Больше не нужно заполнять декларации и стоять в километровых очередях в ФНС. Теперь достаточно подать заявление на сайте налоговой службы. Его рассмотрят и в течение месяца будет принято решение.

Это стало возможным благодаря сотрудничеству банков с ФНС. К слову, размер вычета из НДФЛ пока что не изменится ни в какую сторону.