Вычет из НДФЛ положен некоторым категориям граждан, если средства были использованы на лечение, образование или покупку жилья. С недавнего времени получить его стало намного проще. Больше не нужно заполнять декларации и стоять в километровых очередях в ФНС. Теперь достаточно подать заявление на сайте налоговой службы. Его рассмотрят и в течение месяца будет принято решение.
Это стало возможным благодаря сотрудничеству банков с ФНС. К слову, размер вычета из НДФЛ пока что не изменится ни в какую сторону.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.