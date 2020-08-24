Отзыв лицензий у банков к концу года ускорится, полагают эксперты

В зоне риска находится 36 кредитных учреждений, который Банк России до конца года может лишить лицензии на осуществление финансовой деятельности.

"До 36 кредитных организаций на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска. Темпы отзыва лицензии ускорятся в конце текущего года, а в четвертом квартале 2020 года и начале 2021 года вероятна реализация большей части прогнозируемых дефолтов ", — говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА".

В 20020 году Центробанк лишил лицензии 15 кредитных учреждений. Причём у шести из них аннулировал лицензии по просьбе акционеров банков.