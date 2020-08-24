В зоне риска находится 36 кредитных учреждений, который Банк России до конца года может лишить лицензии на осуществление финансовой деятельности.
"До 36 кредитных организаций на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска. Темпы отзыва лицензии ускорятся в конце текущего года, а в четвертом квартале 2020 года и начале 2021 года вероятна реализация большей части прогнозируемых дефолтов ", — говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА".
В 20020 году Центробанк лишил лицензии 15 кредитных учреждений. Причём у шести из них аннулировал лицензии по просьбе акционеров банков.
"Может вырасти число случаев аннулирования лицензий по инициативе акционеров кредитных организаций. Предпосылкой этого тренда аналитики называют устойчивое снижение рентабельности и маржинальности банковского сектора, усиленное падением процентных и комиссионных доходов банков. Отдельные кредитные организации с неэффективными бизнес-моделями становятся критически зависимыми от постоянных капитальных инъекций со стороны собственников. Те в свою очередь все чаще выражают неготовность к долгосрочной поддержке бизнеса", — объясняют эксперты.
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