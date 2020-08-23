Турция нашла газ в Чёрном море

Недавно в Чёрном море было найдено новое месторождение природного газа. Его стоимость согласно примерной оценке составит более 60 млрд долларов. А его объем — более 300 млрд кубометров.

"Мы будем проводить сейсмические исследования и бурение самостоятельно", — сообщил турецкий министр Фитих Дёнмез.

Однако несмотря на внушительные цифры, найденного газа не хватит стране надолго. Около шести лет — столько времени страна может использовать черноморский газ, по предварительным оценкам экспертов.