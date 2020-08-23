Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Премьер-министр России высоко оценил военные разработки страны
Актриса Ирина Вилкова впервые стала мамой
Москва разрешила Лукашенко вести диалог с оппозицией
В военное вооружение России включили новые зенитные комплексы
Министр обороны Белоруссии грозит людям армией
Лавров: на Тихановскую оказывали давление
Лавров высказал мнение о планах Запада
TikTok подаст в суд на Дональда Трампа
Лавров: Белоруссия сама найдёт выход из кризиса

Турция нашла газ в Чёрном море

Экономика

Недавно в Чёрном море было найдено новое месторождение природного газа. Его стоимость согласно примерной оценке составит более 60 млрд долларов. А его объем — более 300 млрд кубометров.

 "Мы будем проводить сейсмические исследования и бурение самостоятельно", — сообщил турецкий министр Фитих Дёнмез.

Однако несмотря на внушительные цифры, найденного газа не хватит стране надолго. Около шести лет — столько времени страна может использовать черноморский газ, по предварительным оценкам экспертов.

Последние материалы
Лавров высказал мнение о планах Запада
TikTok подаст в суд на Дональда Трампа
Денис Мантуров спрогнозировал количество выпускаемой вакцины
Лавров: Белоруссия сама найдёт выход из кризиса
Понсе похвалил Кокорина за отличную технику
В центре Минска началось шествие против Лукашенко
В Армении празднуют 30 лет независимости республики
Анастасия Стоцкая больше не хочет заводить детей
Сестра президента Трампа: "У него нет принципов. Дональд жесток"
Российским школьникам не нравится дистанционное обучение
Популярное
Общество
Опубликован точный диагноз Алексея Навального

Медики обнаружили у российского политика Алексея Навального абстинентное состояние, осложнённое судорожным синдромом.

Опубликован точный диагноз Алексея Навального
В Белоруссии закроют все бастующие предприятия. Лукашенко распорядился
Новости Белоруссии
В Белоруссии закроют все бастующие предприятия. Лукашенко распорядился
Бывший СССР
Жириновский рассказал, сколько Лукашенко осталось править Белоруссией
Новости Белоруссии
Белорусская армия готова открыть огонь на поражение по протестующим
Игорь Буккер Крестоносцы объявили Дракулу вампиром Игорь Буккер Василий Амирджанов Белорусские события напомнили о судьбе Чаушеску Василий Амирджанов Любовь Степушова Какие выводы сделает Россия из конфликта Турции и Франции Любовь Степушова
Комментарии
Лавров: на Тихановскую оказывали давление
Лукашенко рассказал, что было бы с Белоруссией без него
Юлия Тимошенко находится в тяжёлом состоянии из-за коронавируса
Белорусские события напомнили о судьбе Чаушеску
Белоруссия может повторить "крымский сценарий"
В столице Польши проходит акция в поддержку Лукашенко
Татьяна Жданок: положение русских в Латвии сравнимо с холокостом
От рук преступников в России погибли более четырех тысяч человек
В таджикском Памире отстроили новое современное здание РОВД
В таджикском Памире отстроили новое современное здание РОВД
Татьяна Жданок: положение русских в Латвии сравнимо с холокостом
Белорусские события напомнили о судьбе Чаушеску
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Белорусские события напомнили о судьбе Чаушеску
"Майдан" не нужен: стоит ли России верить Европе
Лукашенко поставил ультиматум "чёрной сотне"
В столице Польши проходит акция в поддержку Лукашенко
В таджикском Памире отстроили новое современное здание РОВД
"Майдан" не нужен: стоит ли России верить Европе
В болгарской Пловдиве исполнят симфонии Шостаковича
В болгарской Пловдиве исполнят симфонии Шостаковича
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ