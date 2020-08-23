Криптовалюта — один из самых рискованных видов инвестиций. Однако и в таких сделках можно получить выгоду. Главное — выбирать стратегию, которая проверена временем, и не вкладывать все свои средства в биткоины.

"Следует понимать, что покупку цифровых активов необходимо воспринимать как одну из самых рискованных сделок в своей жизни. Несмотря на то что биткоину исполнилось уже 12 лет, формирующемуся новому классу активов потребуется еще не один, а может быть и не пять лет для того, чтобы утвердиться в этом статусе", — считает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.