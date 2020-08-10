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Эксперты подсчитали, как изменились цены на легковые машины в России

Экономика

Средняя цена нового легкового автомобиля в стране за пять лет выросла на 40 процентов или почти на 0,5 млн рублей. Эти цифры подсчитали эксперты агентства "Автостат".

"В 2015 году в среднем по рынку цена на новый автомобиль составляла 1,2 млн рублей. При этом средневзвешенная цена иномарки была равна 1,362 млн рублей, а автомобиля отечественного бренда — 510 тысяч рублей. По итогам же 1 полугодия 2020 года эксперты агентства зафиксировали следующее — средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в нашей стране достигла уже 1,676 млн рублей, что на 40%, или примерно на полмиллиона больше, чем было 5 лет назад", — говорится в сообщении агентства.

Аналогичный показатель у иномарок вырос еще выше — на 44%, или на 600 тысяч рублей. Средняя цена иномарки теперь приблизилась к двум млн рублей и составляет 1,962 млн рубля.

"Отечественные автомобили прибавили меньше — 37%, или 190 тысяч рублей — по итогам первого полугодия нынешнего года их средневзвешенная цена достигла 700 тысяч рублей", — пояснил "Автостат".

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